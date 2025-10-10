‘Ateş çemberi’nde 7,5’lik deprem! Öğrenciler derste yakalandı ortalık birbirine girdi

Yayınlanma:
Filipinler’de yerel saate göre sabah saatlerinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından verilen Tsunami uyarısı kaldırıldı. 1 kişinin öldüğü açıklandı. Depreme derste yakalanan öğrencilerin paniği görüntülendi.

Pasifik Okyanusu’nda, şiddetli depremler yaşandığı gerekçesiyle “ateş çemberi” olarak adlandırılan bölgede bulunan Filipinler’de cuma günü Mindanao bölgesinde 7,5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremde en az bir kişi hayatını kaybetti ve tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin 58,1 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, yerel saatle sabah 9.43'te (TSİ 4.43) Mindanao Adası'nın doğu kıyılarında meydana geldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, şu ana kadar Mindanao bölgesinde bir kişinin öldüğü bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin büyüklüğünü ilk olarak 7,6 olarak kaydetti, ancak daha sonra 7,5 olarak revize etti.

Enstitü ayrıca, Filipinler'in doğu ve güney kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yayınlayarak, topluluklara olası tsunami dalgalarına karşı tetikte olmalarını tavsiye etti. Ancak daha sonra bu uyarı kaldırıldı.

EĞİTİM ASKIYA ALINDI

Depremin ardından, Davao Şehri yönetimi, altyapı ve tesislerdeki hasarın hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için hem devlet okullarında hem de özel okullarda tüm seviyelerde derslerin askıya alındığını duyurdu.

DEPREM ÖNCE 7,5 SONRA 6,0’YLA SALLADI

Ayrıca, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, Filipinler’e yakın konumda bulunan Papua Yeni Gine'nin Manus eyaletindeki Lorengau kasabasının 144 kilometre güneydoğusunda, 10 kilometre derinlikte 6,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

