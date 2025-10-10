Filipinler'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler’in Mindanao bölgesinde büyük bir sarsıntı yaşandı. Bölgede meydana gelen depremin büyüklüğü 7,4 olarak kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Mindanao Adası’nın doğu kıyısı açıklarında olduğu belirtildi. Sarsıntının, yerin 58,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin ardından ülke yetkilileri, özellikle ülkenin doğu ve güney kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yayınladı. Kıyı şeritlerinde yaşayan vatandaşların güvenli bölgelere geçmesi istendi.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ ANCAK RİSK SÜRÜYOR

7,4 büyüklüğündeki kuvvetli depremde, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Ekipler, depremden etkilenen bölgelerde durum tespiti çalışmalarına hızla başladı.

Filipinler, yalnızca geçtiğimiz ay da büyük bir depremle sarsılmıştı. 30 Eylül'de Palompon bölgesinin batı açıklarında meydana gelen depremde 72 kişi hayatını kaybetmiş, 47 binden fazla kişi ise olumsuz etkilenmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden olan Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alması sebebiyle yüksek riskli deprem coğrafyasında bulunuyor.