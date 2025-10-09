Kütahya'daki depremin ardından uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: Kuzeye doğru geliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son Dakika | İstanbul'da da hissedildi! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

KÜTAHYA VALİSİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

OSMAN BEKTAŞ: NAŞA DEPREM KÜMESİ BÜYÜYOR

İstanbul ve çevre illerde de hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin ardından tüm dikkatler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi.

Ünlü deprem profesörü Osman Bektaş'tan yeni bir uyarı geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ilerlediği yönle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş, depremin bölgedeki depremsellik eğilimine işaret etti.

"Naşa deprem kümesi büyüyor" diyen Osman Bektaş, bölgede deprem beklediklerini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: