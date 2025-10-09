Son Dakika | İstanbul'da da hissedildi! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 02:54'te meydana gelen deprem yerin 8.6 kilometre derininde gerçekleşti.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜ 4.9 OLARAK DUYURDU!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre de depremin büyüklüğü 4.9 olarak duyuruldu.

AFAD depremin yerin 12.1 kilometre derinde gerçekleştiğini duyurdu.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...