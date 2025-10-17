Filipinler'de deprem kabusu bitmiyor: Bir haftada üçüncü büyük deprem

Yayınlanma:
7.4 ve 6.7'lik depremlerin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Filipinler'de bu kez de 6.1'lik sarsıntı paniğe neden oldu.

Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alması nedeniyle sık sık büyük depremlerle gündeme gelen Filipinler, bu kez de 6.1 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülkenin güneyindeki Surigao del Norte eyaletinde meydana gelen depremin, yerin 69 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

"ÇOK ANİ VE GÜÇLÜ BİR SARSINTI HİSSETTİK"

Depremin merkez üssüne yakın Dapa belediyesindeki yetkililer, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığını bildirdi. Bölgedeki bir kurtarma görevlisi olan Ralph Cadalena, yaşadıklarını, "Çok ani ve güçlü bir sarsıntı hissettik ama neyse ki çok kısa sürdü" sözleriyle anlattı.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ BÜYÜK DEPREM

Cuma günü yaşanan bu sarsıntı, bölgede endişeleri artırdı. Zira daha bir hafta önce Mindanao adası, 7.4 ve 6.7 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsılmış ve bu depremlerde en az sekiz kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet verilerine göre, bu sarsıntılardan günler önce Cebu eyaletinde yaşanan 6.9 büyüklüğündeki deprem ise 76 can kaybına ve 72 bin konutun hasar görmesine yol açmıştı.

Filipinler, deprem kuşağında bulunması nedeniyle sık sık sismik hareketlere sahne oluyor. Ülke tarihindeki en yıkıcı afetlerden biri, 1976'da yaşanan 8.0 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami olmuş, bu felakette yaklaşık 8,000 kişi hayatını kaybetmiş veya kaybolmuştu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

