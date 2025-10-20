Türk şirketine ait uçak denize düştü!

Dubai’den Hong Kong’a giden Türk şirketi ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi bir kargo uçağı, iniş sırasında yer aracına çarparak pistten çıktı ve denize sürüklendi. Kazada yer aracındaki iki kişi yaşamını yitirdi, uçaktaki dört mürettebat kurtarıldı.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, ACT Havayolları’na ait ve Emirates Havayolları tarafından kiralanan Boeing 747 tipi bir kargo uçağı iniş sırasında kontrolden çıktı. Uçağın, pist yakınında bulunan bir yer aracına çarptıktan sonra pistten çıkarak denize sürüklendiği bildirildi.

Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamaya göre, çarpmanın etkisiyle yer aracında bulunan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Uçakta bulunan dört kişilik mürettebat ise kurtarıldı.

ucak.jpg

Kaza sonrası Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pisti uçuşlara kapatıldı. Güney ve merkez pistlerin ise operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

İstanbul'da halı yıkama atölyesinde çıkan yangın trafoya sıçradı: Art arda patlamalar!İstanbul'da halı yıkama atölyesinde çıkan yangın trafoya sıçradı: Art arda patlamalar!

EMİRATES: “MÜRETTEBAT GÜVENDE, UÇAKTA KARGO YOKTU”

Emirates Havayolları, EK9788 sefer sayılı uçağın Türk şirketi ACT Havayolları’ndan kiralandığını ve mürettebatın güvende olduğunu açıkladı. Açıklamada, “Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir” denildi.

ACT Havayolları’ndan ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ucak-2.jpg

32 YILLIK UÇAK

Uçuş takip platformu FlightRadar24, kazaya karışan Boeing 747’nin 32 yaşında olduğunu, geçmişte yolcu uçağı olarak hizmet verdiğini ve daha sonra kargo uçağına dönüştürüldüğünü duyurdu.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:Reuters

