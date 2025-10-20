İstanbul'da halı yıkama atölyesinde çıkan yangın trafoya sıçradı: Art arda patlamalar!

İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Yarımburgaz Mahallesi’nde bir halı yıkama atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki trafoya sıçradı. Yangın sırasında elektrik kablolarında patlamalar yaşanırken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesi’nde gece saatlerinde bir halı yıkama atölyesinde yangın çıktı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Yangın, saat 00.30 sıralarında 2. Aydoğdu Sokak’taki bir halı yıkama atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin bitişiğinde bulunan trafoya sıçradı. Yangın sırasında, elektrik kablolarında zaman zaman şiddetli patlamalar meydana geldi.

Patlama seslerini duyan mahalle sakinlerinin yaşadığı panik üzerine durum hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, halı yıkama atölyesi kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri ise korku dolu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

