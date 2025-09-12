Katar başbakanı ve Trump İsrail saldırısını görüşecek

Bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün New York'ta Katar Başbakanı ile görüşmeyi planladığını açıkladı. Görüşme ABD müttefiki İsrail’in bir başka ABD müttefiki Katar’ın topraklarına hava saldırısı düzenlemesinin ardından yapılacak.

Yetkili, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el-Thani ile Trump arasında yapılacak görüşmenin zamanı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

ABD ÇABALARIN TEHLİKEYE ATILDIĞINI KABUL ETTİ

İsrail salı günü Katar'da düzenlediği saldırıyla Hamas'ın siyasi liderlerini öldürmeye çalıştı. ABD cephesi İsrail’e net bir tepki göstermese de saldırının Washington’un Gazze'de ateşkes sağlanması ve İsrail ile Hamas arasındaki yaklaşık iki yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için gösterdiği çabalarını tehlikeye attığını kabul etti.

Saldırı, zaten gergin olan bölgedeki gerilimi tırmandırabileceği gerekçesiyle Orta Doğu ve farklı bölgelerdeki ülkeler tarafından geniş çapta kınandı.

TRUMP TAM KINAYAMADI

Trump, ABD'nin müttefiki Katar'a düzenlenen saldırıyı eleştirip bunun bir daha olmayacağına söz verirken, Hamas liderlerini öldürmenin “değerli bir hedef” olduğunu da söyledi. Hamas, liderlerinin saldırıdan canlı olarak kurtulduğunu açıkladı.

Politico bugün erken saatlerde, Trump'ın ekibinin Başbakan Benjamin Netanyahu'ya karşı giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını ve Doha saldırısının ardından Netanyahu'nun ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereleri baltalamak istediğinden endişe duyduğunu bildirdi.

KATAR ARABULUCU ROLÜNDEN VAZGEÇMEYECEK

Washington, Katar'ı Körfez'deki güçlü bir müttefiki olarak görüyor. Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes, Hamas'ın tuttuğu İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve bölgedeki çatışma sonrası plan için uzun süredir devam eden müzakerelerde arabulucu rolünü üstleniyor.

Al-Thani Salı günü barış şansını sabote etmeye çalıştığı için İsrail'i suçladı, ancak Katar'ın arabulucu rolünden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Katar liderinin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de görüşeceğini duyurdu.