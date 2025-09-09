Hamas: Katar’daki liderler suikast girişiminden sağ kurtuldu

Hamas: Katar’daki liderler suikast girişiminden sağ kurtuldu
Yayınlanma:
Hamas, Katar'daki liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu açıkladı.

Hamas, Katar’ın başkenti Doha’da müzakere heyetini hedef alan İsrail saldırısında örgüt liderlerinin sağ kurtulduğunu açıkladı. Hamas’ın yazılı açıklamasında, saldırının “iğrenç bir suç” ve “uluslararası normların açık ihlali” olduğu vurgulandı.

Saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin ofis müdürü Cihad Lebed, oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi’nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, Katar ve Mısır’ın Gazze’de ateşkes ve esir takası için yürüttüğü arabuluculuk sürecine işaret edilerek, “Bu suç, Katar’ın egemenliğine yönelik bir saldırıdır” denildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisini görüşmek üzere toplanan heyetin hedef alınmasının ise İsrail hükümetinin anlaşma niyeti olmadığını gösterdiği öne sürüldü.

Hamas, saldırıdan yalnızca İsrail’i değil, “Tel Aviv yönetimine sürekli destek veren ABD’yi de” sorumlu tuttu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve dünya ülkelerine “Katar’a yönelik saldırıyı kınama, İsrail’e baskı yapma ve Filistin halkının meşru haklarını destekleme” çağrısı yapıldı.

İsrail'in suikast girişiminin Gazze'de ateşkes için saldırıların durdurulması, İsrail ordusunun Gazze'den tam çekilmesi, gerçek bir esir takası yapılması ve insani yardımın ulaştırılması ile yeniden imar gibi konularda Hamas'ın tutumunu değiştirmeyeceği vurgulandı.

İsrail'in saldırılarının Hamas'ın kararlılığına zarar vermeyeceği vurgulanan açıklamada, "işgal sona erene ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar direnişin süreceğinin" altı çizildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dünya
Yeni Fransa başbakanı belli oldu
Yeni Fransa başbakanı belli oldu
Gurbetçi Enver Şimşek ilk kurban olmuştu: Almanya’daki Türkler NSU cinayetleri için adalet bekliyor
Gurbetçi Enver Şimşek ilk kurban olmuştu: Almanya’daki Türkler NSU cinayetleri için adalet bekliyor