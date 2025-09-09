Hamas: Katar’daki liderler suikast girişiminden sağ kurtuldu

Hamas, Katar’ın başkenti Doha’da müzakere heyetini hedef alan İsrail saldırısında örgüt liderlerinin sağ kurtulduğunu açıkladı. Hamas’ın yazılı açıklamasında, saldırının “iğrenç bir suç” ve “uluslararası normların açık ihlali” olduğu vurgulandı.

Saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin ofis müdürü Cihad Lebed, oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi’nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, Katar ve Mısır’ın Gazze’de ateşkes ve esir takası için yürüttüğü arabuluculuk sürecine işaret edilerek, “Bu suç, Katar’ın egemenliğine yönelik bir saldırıdır” denildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisini görüşmek üzere toplanan heyetin hedef alınmasının ise İsrail hükümetinin anlaşma niyeti olmadığını gösterdiği öne sürüldü.

Hamas, saldırıdan yalnızca İsrail’i değil, “Tel Aviv yönetimine sürekli destek veren ABD’yi de” sorumlu tuttu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve dünya ülkelerine “Katar’a yönelik saldırıyı kınama, İsrail’e baskı yapma ve Filistin halkının meşru haklarını destekleme” çağrısı yapıldı.

İsrail'in suikast girişiminin Gazze'de ateşkes için saldırıların durdurulması, İsrail ordusunun Gazze'den tam çekilmesi, gerçek bir esir takası yapılması ve insani yardımın ulaştırılması ile yeniden imar gibi konularda Hamas'ın tutumunu değiştirmeyeceği vurgulandı.

İsrail'in saldırılarının Hamas'ın kararlılığına zarar vermeyeceği vurgulanan açıklamada, "işgal sona erene ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar direnişin süreceğinin" altı çizildi.