İtalya'da tarihi kulede çökme! En az 4 işçi yaralandı

Yayınlanma:
İtalya'nın başkenti Roma'da Orta Çağ'da inşa edilen Torre dei Conti kulesinde süren restorasyon çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, 4 işçinin yaralandığı belirtildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da restorasyon çalışmaları süren Orta Çağ'dan kalma Torre dei Conti kulesinde öğle saatlerinde kısmi çökme meydana geldi.

Kulede meydana gelen çökme esnasında restorasyon için kurulan isekelelerde çalışan 4 işçi yaralandı.

Meksika'da yangın faciası! Çocuklar dahil en az 23 ölüMeksika'da yangın faciası! Çocuklar dahil en az 23 ölü

800 YILLIK TARİHİ KULEDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Roma'da Papa 3. Innocentius'un kardeşi Richard Conti tarafından 1238'de inşa edilen Torre dei Conti isimli kulede başlatılan restorasyon çalışmaları sıarasında, yerel saatle 12.00 sıralarında kısmi çökme meydana geldi.

Çökme ile etraf toz içinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ssstwitter-com-1762192032037-frame-at-0m8s.jpg

1'İ AĞIR 3 YARALI

Olayda bir işçi ağır yaralandı, kuleyi destekleyen iskelede çalışan ve çökmeden sonra mahsur kalan üç kişi ise İtfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarılan işçilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye Müdürülüğü'nden yapılan açıklama enkaz altında kalan işçilerin kurtarılması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

italya.jpg

BİR SAATTE İKİNCİ ÇÖKME

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü anlarda saat 13.00 sıralarında çatıdan kopan moloz nedeniyle bir başka çökme daha gerçekleşti.

İkinci çökmeyle birlikte itfaiye ekipleri çevrede oluşan tozla birlikte zor anlar yaşadı. Roma İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ikinci çökmede itfaiyecilerden kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada ayrıca enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

