İstismar edilen ayı 'eğitimci'sine saldırdı: O anların videosu ortaya çıktı
Yayınlanma:
Çin'in Hangzhou Safari Parkı'nda bir sözde hayvan gösterisi sırasında kara ayı bakıcısına saldırdı. Sosyal medyaya düşen görüntülerdeki olay sonrası park, ayının gösterilerden çıkarıldığını duyurdu.

Çin'deki Hangzhou Safari Parkı'nda aileler için düzenlenen bir gösteride beklenmedik bir olay yaşandı. Sahnede bulunan bir kara ayı, ‘bakıcısına’ aniden saldırarak ortalığı karıştırdı. Saldırı, ayının planlanan gösteri için kalabalığın önüne çıkarılmasından hemen sonra meydana geldi.

SANİYE SANİYE KAMERAYA ÇEKİLDİ

Sosyal medyada yaygınlaşan videolarda, iki bakıcının iki siyah ayıyı sahneye getirdiği görülüyor. Ayılardan biri talimatları uygularken, diğeri aniden yanındaki bakıcısının üzerine yürüyerek onu yere devirdi. Yaklaşık 46 saniye süren saldırı anında seyircilerin çığlıkları duyuldu ve park personeli sahneye koştu.

PERSONEL SANDALYE VE SOPALARLA HAYVANA SALDIRDI

Olay anında birkaç çalışan, saldırıya uğrayan bakıcıyı kurtarmak için sandalye ve sopalarla müdahale etti. Ayı bir ara geri çekilse de tekrar saldırma eğilimi gösterince, personel daha kararlı bir müdahaleyle durumu kontrol altına aldı.

PARKTAN AÇIKLAMA: "YİYECEĞE TEPKİ VERDİ"

Hangzhou Safari Parkı olay sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan bakıcının sağlık durumunun iyi olduğunu ve ciddi bir yaralanma olmadığını bildirdi. Yetkililer, bakıcının yanında eğitim ödülü olarak kullanılan elma ve havuç bulunduğunu, ayının kasıtlı değil, yiyeceğe karşı içgüdüsel bir tepki vermiş olabileceğini ifade etti.

AYI GÖSTERİLERDEN ÇIKARILDI

Park yönetimi, güvenlik protokolleri gereği söz konusu siyah ayının gösterilerden süresiz olarak çıkarıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilip güçlendirileceği de duyuruldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

