Yavrularıyla gezen ayı fotokapana saldırdı

Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ormanda yavrularıyla gezen bir ayı, kendisini görüntüleyen fotokapanı fark edince cihaza saldırdı. Bakanlığın "Poz vermek yerine küçük bir tartışmaya girmiş" notuyla paylaştığı o anlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ormanlık bir alanda iki yavrusuyla birlikte görüntülenen bir ayının, ağaca yerleştirilmiş bir fotokapana saldırdığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Bakanlık tarafından sosyal medyada yayımlanan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ayının fotokapana saldırdığı görüntüleri resmi sosyal medya hesabından yayımladı. Bakanlık, paylaşımını, "Fotokapanı görünce poz vermek yerine küçük bir tartışmaya girmiş" notuyla paylaştı. Görüntülerin yer aldığı paylaşımın, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni aldığı belirtildi.

ormanda-yavrulariyla-gezen-ayi-fotokapa-1029120-305334.jpg

GÖRÜNTÜLERDE SALDIRI ANI YER ALDI

Paylaşılan videoda, bir ayının iki yavrusu ile birlikte ormanlık alanda gezdiği görülüyor. Görüntülerde, ayının bir süre sonra ağacın üzerindeki fotokapanı fark ettiği ve ardından cihaza doğru hamle yaparak saldırdığı anlar yer alıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

