Ayı öğrenci ve öğretmenlere saldırdı: 11 yaralı

Kanada'da yürüyüş parkurunda bir grup okul çocuğu ve öğretmene bir boz ayı saldırdı. Saldırıda 2’si ağır 11 kişi yaralandı. Saldırı Vancouver'ın 700 km kuzeybatısındaki Bella Coola'da meydana geldi.

Kanada'da meydana gelen olayda, Vancouver'ın kuzeybatısında kalan Bella Coola yerleşiminde doğa gezisine çıkan bir okul grubuna ayı saldırdı. Saldırıda 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Yetkililer ayıyı bulmak için seferber oldu.

Eyalet yetkilileri, olayın ayının ormandan çıkıp yürüyüş yolunda öğle yemeği yiyen bir grup öğrenci ve öğretmene saldırmasıyla meydana geldiğini söyledi.

'ÖĞRETMENLER BÜYÜK RİSK ALDI'

Eyaletin çevre bakanı Tamara Davidson, gazetecilere, saldırı sırasında çocukları korumak için müdahale eden birçok öğretmenin “büyük risk aldığını” söyledi. Yetkililer henüz ayıyı bulamadılar. Soruşturmaların ilk bulguları, ayının daha önce yaralanmış olabileceğini gösteriyor.

'BU AYI ÇOK TEHLİKELİ'

Koruma görevlisi servisinin Insp Kevin Van Damme, “Bu ayının serbestçe dolaşmasının ne kadar tehlikeli olduğunu gerçekten vurgulamam gerekiyor” dedi.

“Bu ayıyı bulmak ve yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çok nadir görülen bir durum. Ayının davranışını ve neden bu şekilde davrandığını belirlemeye çalışıyoruz... Neyse ki öğretmenler hazırlıklıydı. Yapmaları gereken her şeyi yaptılar ve diğerlerinin ciddi şekilde yaralanmasını önlediler.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

