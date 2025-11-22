Ayı öğrenci ve öğretmenlere saldırdı: 11 yaralı

Kanada'da meydana gelen olayda, Vancouver'ın kuzeybatısında kalan Bella Coola yerleşiminde doğa gezisine çıkan bir okul grubuna ayı saldırdı. Saldırıda 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Yetkililer ayıyı bulmak için seferber oldu.

Eyalet yetkilileri, olayın ayının ormandan çıkıp yürüyüş yolunda öğle yemeği yiyen bir grup öğrenci ve öğretmene saldırmasıyla meydana geldiğini söyledi.

'ÖĞRETMENLER BÜYÜK RİSK ALDI'

Eyaletin çevre bakanı Tamara Davidson, gazetecilere, saldırı sırasında çocukları korumak için müdahale eden birçok öğretmenin “büyük risk aldığını” söyledi. Yetkililer henüz ayıyı bulamadılar. Soruşturmaların ilk bulguları, ayının daha önce yaralanmış olabileceğini gösteriyor.

'BU AYI ÇOK TEHLİKELİ'

Koruma görevlisi servisinin Insp Kevin Van Damme, “Bu ayının serbestçe dolaşmasının ne kadar tehlikeli olduğunu gerçekten vurgulamam gerekiyor” dedi.