İsrail'den Suriye'ye yeni operasyon: Şam yakınlarına asker indirildi

Suriye devlet televizyonu Al-Ekhbariya TV'ye göre, İsrail güçleri Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki Kiswa'da eski bir ordu kışlasına bir dizi saldırı düzenledi.

Suriyeli bir askeri kaynak Al Jazeera'ya, İsrail ordusunun dört helikopterle kışlaya asker indirdiğini söyledi. Kaynağa göre, İsrail ordusu onlarca asker ve miktarı belirtilmeyen arama ekipmanı getirerek bölgede iki saatten fazla kaldı.

İniş operasyonuna katılan İsrail güçleri ile Suriye ordusu arasında herhangi bir çatışma yaşanmadı.

DÜNKÜ SALDIRIDA 6 HTŞ ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

Operasyon, İsrail'in insansız hava aracı saldırısında Kiswa yakınlarında altı askerin öldürülmesinden bir gün sonra ve geçici yönetimin lideri el Şara hükümetinin İsrail'i bölgedeki kontrolünü genişletmeye çalışmakla suçlaması sürecinde gerçekleşti.

GEÇİCİ YÖNETİMDEN TEPKİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, saldırıyı “uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ağır bir ihlali” olarak nitelendirdi. Bakanlık, saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu da ekledi.

ESAD’DAN SONRA İSRAİL YÜZLERCE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail, Aralık ayında eski lider Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'deki askeri tesisleri ve varlıkları hedef alan yüzlerce saldırı düzenledi. Ayrıca, Suriye ile 1974 yılında imzalanan ayrılık anlaşmasını ihlal ederek, askerden arındırılmış tampon bölgeyi ele geçirerek Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Pazartesi günü Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan sınırına yakın stratejik bir tepenin yakınındaki Hermon Dağı çevresindeki Suriye sınırları içindeki bir bölgeyi kontrol altına almak için 60 asker gönderdiğini açıkladı.

TEL AVİV DÜRZİ BAHANESİYLE SALDIRIYOR

Şam’daki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı el Şeybani, “askeri saldırıyı” İsrail'in “genişlemeci ve bölünme planlarını” ilerletme çabasının bir parçası olarak kınadı.

İsrail'in son operasyonları, temmuz ayında bir hafta süren mezhep çatışmalarında 1.400 kişinin öldüğü, Dürzilerin çoğunlukta olduğu Suriye'nin Süveyda eyaletinde meydana gelen çatışmaların ardından geldi. Bölgede birçok kişi HTŞ yönetimine bağlı güçler tarafından infaz edildi veya kaçırıldı.

İsrail, o zamandan beri Dürzi halkını korumak bahanesiyle Suriye ordusuna saldırdı ve başkent Şam'ın merkezini bombaladı.

İsrail Suriye işgalini sürdüreceğini açıkladı

