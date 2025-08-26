İsrail Suriye işgalini sürdüreceğini açıkladı

Yayınlanma:
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in Suriye’deki hukuksuz asker konuşlandırmalarının süreceğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Dürzileri koruma iddiasıyla, Suriye’de hukuksuz işgal ve saldırılar düzenleyen Tel Aviv yönetiminin, Golan Tepeleri ve Şeyh (Hermon) Dağı çevresindeki asker konuşlandırmalarını sürdüreceğini söyledi.

‘ORDU KONUŞLANDIRMALARI DEVAM EDECEK’

Sosyal platformu X (Twitter) hesabı üzerinden yazılı açıklama yayımlayan Katz, Suriye tarafından İsrail’e yönelik mevcut olduğunu iddia ettiği tehditlere karşı bu konuşlandırmaların devam edeceğini belirtti:

“7 Ekim olaylarından alınan en önemli ders, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Suriye geçmişinin oluşturduğu tehditlerden Golan ve Celile topluluklarını korumak için gerekli olan güvenlik bölgesinde ve Hermon Dağı'nın zirvesinde kalmaya devam edecek olmasıdır. Suriye'deki Dürzileri de korumaya devam edeceğiz.”

İSRAİL ANLAŞMA İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Lübnan sınırına yakın, güneybatı Suriye’de yer alan Şeyh Dağı, 1970’lerden bu yana Suriye ile İsrail arasında tampon bölge olarak kabul ediliyor.

Bölge, yaklaşık elli yıldır yürürlükte olan bir geri çekilme anlaşmasıyla yönetiliyordu. Ancak Beşar Esad hükümetinin 8 Aralık’ta HTŞ tarafından devrilmesiyle İsrail’in Golan Tepeleri’nde daha fazla alanı işgal etme girişimi, anlaşmanın İsrail tarafından uygulanmamasına yol açtı.

İsrail'den Suriye İçişleri Bakanlığına hava saldırısıİsrail'den Suriye İçişleri Bakanlığına hava saldırısı

İsrail yine Suriye’ye operasyon düzenlediİsrail yine Suriye’ye operasyon düzenledi

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

