İsrail yine Şam’a saldırdı: Geçici yönetime bağlı 6 asker öldü

İsrail yine Şam’a saldırdı: Geçici yönetime bağlı 6 asker öldü
Yayınlanma:
İsrail tarafından bu sabah Şam’daki bir askeri üsse saldırı düzenlendi. Saldırıda geçici yönetime bağlı 6 asker öldü.

Suriye’de İsrail tarafından Şam’a düzenlenen dron saldırılarında geçici HTŞ yönetimine bağlı 6 askerin öldüğü duyuruldu. Suriye’deki saldırının Şam’da bulunan bir askeri üsse gerçekleştiği belirtiliyor.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan resmî bir açıklama yapılmazken, Şam'daki hükümet, İsrail’in Suriye’nin sınırlarını ihlal eden hukuksuz operasyonlar yapmasını kınadı:

“Bu saldırgan uygulamalar, BM Şartı'nı, uluslararası hukuku ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal etmekte ve bölgedeki barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır.”

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

İsrail, Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından yeni yönetim kurulmadan hukuksuz şekilde Suriye’ye saldırılar düzenledi ve askeri kontrol noktaları kurdu. Şu an Suriye’de İsrail’e ait 9 askeri kontrol noktası bulunurken bu noktalar aracılığıyla Suriyelilerin alıkonulduğu ve öldürüldüğü operasyonlar düzenleniyor.

İsrail ülkenin sınırını 15 kilometreye kadar ihlal eden bu noktaları, “Suriye içinden İsrail’e yönelik tehditleri engellemek” amacıyla olduğunu öne sürerek savunuyor.

Öte yandan, Suriye ve İsrail ABD aracılığında HTŞ yönetiminin Dürzilere katliam yaptığı Süveyda bölgesinde “gerilimi azaltmak” amacıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Ancak İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, dün yaptığı bir açıklamada İsrail’in Suriye’den çıkmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

ANKARA İSRAİL'İ KINADI

Ankara'dan bu saldırılara ilişkin dün yapılan açıklamada ise İsrail "güçlü" şekilde kınandı. Konu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz.

Suriye’de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı ve Suriye Hükümeti’nin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen destek sürdürülmelidir.

Türkiye, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edecektir"

Dışişleri Bakanlığı İsrail'i 'güçlü' şekilde kınadıDışişleri Bakanlığı İsrail'i 'güçlü' şekilde kınadı

İsrail Suriye işgalini sürdüreceğini açıkladıİsrail Suriye işgalini sürdüreceğini açıkladı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Dünya
80 yıl önce çalınan tablo ev ilanında ortaya çıktı
80 yıl önce çalınan tablo ev ilanında ortaya çıktı
Okullarda telefon resmen yasaklandı
Okullarda telefon resmen yasaklandı
Hamas'ın bir lideri daha öldürüldü
Hamas'ın bir lideri daha öldürüldü