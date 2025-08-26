Dışişleri Bakanlığı İsrail'i 'güçlü' şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılarına karşı bir açıklama yapıldı. Ankara, İsrail'in eylemlerini "güçlü şekilde" kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan yazılı açıklamada İsrail şu ifadelerle kınandı:

"İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz.

Suriye’de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı ve Suriye Hükümeti’nin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen destek sürdürülmelidir.

Türkiye, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edecektir"