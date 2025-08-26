Dışişleri Bakanlığı İsrail'i 'güçlü' şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığı İsrail'i 'güçlü' şekilde kınadı
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılarına karşı bir açıklama yapıldı. Ankara, İsrail'in eylemlerini "güçlü şekilde" kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan yazılı açıklamada İsrail şu ifadelerle kınandı:

"İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz.

Suriye’de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı ve Suriye Hükümeti’nin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen destek sürdürülmelidir.

Türkiye, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edecektir"

Dışişleri’nden İsrail’e bir kınama dahaDışişleri’nden İsrail’e bir kınama daha

Dışişleri İsrail’i ‘en güçlü’ şekilde kınadıDışişleri İsrail’i ‘en güçlü’ şekilde kınadı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Dünya
209 Diplomattan Çağrı: Gazze'deki hastane saldırısı soruşturulsun
209 Diplomattan Çağrı: Gazze'deki hastane saldırısı soruşturulsun
AB'den İsrail açıklaması!
AB'den İsrail açıklaması!