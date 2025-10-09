İsrail'den Gazze'de ateşkes açıklaması

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından İsrail bölgede sivillere saldırmıştı. İsrail'in saldırıları ardından ateşkese dair şüphele ortaya çıkarken Tel Aviv yönetimi, güvenlik kabinesinin onayından geçmeden planı başlatmayacaklarını söyledi.

KABİNE TOPLANTISINDAN ÖNCE AÇIKLADI

Bugünkü kabine toplantısı öncesi bir açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Trump'ın planına bağlı olduklarını vurguladı. Kabine toplantısında planı onaylayacağını söyledi.

Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım yürüten İsrail'in bakanı Saar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “İsrail, son iki yıllık savaş boyunca elde ettiği askeri başarıların yanı sıra, rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik taahhüdüyle ahlaki ve etik bir sınavı da geçtiğini" iddia etti.

"Böyle bir sınavı benzer şekilde geçebilecek başka bir ülke olduğunu sanmıyorum. Bu taahhüt, rehinelerin serbest bırakılması için gösterilen ısrarlı çabalarda ve savaşın yürütülüş biçiminde de kendini gösterdi.”

ANLAŞMAYI ONAYLAYACAĞINI DUYURDU

Saar, “Bugün, hükümet toplantısında, rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çerçeveye (Kasım 2023 ve Ocak 2025'ten sonra) üçüncü kez lehte oy verme ayrıcalığına sahip olacağım” dedi.

Dışişleri bakanı, anlaşmaya varmak için yaptıkları çalışmalarından dolayı Başbakan Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğini övdü ve Trump’ın planına bağlı kalacaklarını söyledi. Ancak “İsrail'in zorluklarının bitmediğini” öne sürdü.