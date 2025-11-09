İsrail'de faşist saldırı: Filistinli kadını sopayla darp ederek bayılttı

İsrail'de faşist saldırı: Filistinli kadını sopayla darp ederek bayılttı
Yayınlanma:
Geçtiğimiz ay Batı Şeria'da bir köyde zeytin toplayan 52 yaşındaki Afaf Ebu Alya'ya sopalı saldırı gerçekleşmişti. İsrail polisi saldırgan kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin doğusundaki Turmusayya köyünde 19 Ekim günü zeytin hasadı yapan köylüler saldırıya uğradı. Saldırıda hem iki Filistinli ve bir yabancı aktivist yaralandı. Yaralananlardan biri de Afaf Ebu Alya'ydı. Yerleşimci İsraillinin saldırısına uğradı.

Saldırı nedeniyle kafa travması geçiren bayılan 52 yaşındaki kadın hastanelik oldu. Saldırgan kişi Yedioth Ahronot gazetesinin duyurduğu habere göre yakalandı.

İsrail mahkemesi şüphelinin 16 Kasım'a kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

Gazze’de can kaybı 70 bine dayandı!Gazze’de can kaybı 70 bine dayandı!

İsrail'e giden askeri sevkiyat havalimanında durdurulduİsrail'e giden askeri sevkiyat havalimanında durduruldu

Terör şüphesiyle gözaltına alınan İsraillinin, Ebu Alya'nın başına tahta bir sopayla vurarak saldırdığı görüntüler basın ve sosyal medyaya yansımıştı.

İsrailli hak örgütü Yesh Din, Batı Şeria’da Filistinlilere saldırılar düzenleyen yerleşimciler gözaltına alınsa bile İsrail yargısında hüküm giymeden serbest bırakıldığının altını çiziyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Dünya
ABD kişi başı 2 bin dolar dağıtacak
ABD kişi başı 2 bin dolar dağıtacak
Son ankette 'aşırı sağcı' parti şoku: 1 puan farkla birinci çıktı
Son ankette 'aşırı sağcı' parti şoku