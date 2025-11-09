İsrail'de faşist saldırı: Filistinli kadını sopayla darp ederek bayılttı

Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin doğusundaki Turmusayya köyünde 19 Ekim günü zeytin hasadı yapan köylüler saldırıya uğradı. Saldırıda hem iki Filistinli ve bir yabancı aktivist yaralandı. Yaralananlardan biri de Afaf Ebu Alya'ydı. Yerleşimci İsraillinin saldırısına uğradı.

Saldırı nedeniyle kafa travması geçiren bayılan 52 yaşındaki kadın hastanelik oldu. Saldırgan kişi Yedioth Ahronot gazetesinin duyurduğu habere göre yakalandı.

İsrail mahkemesi şüphelinin 16 Kasım'a kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

Terör şüphesiyle gözaltına alınan İsraillinin, Ebu Alya'nın başına tahta bir sopayla vurarak saldırdığı görüntüler basın ve sosyal medyaya yansımıştı.

İsrailli hak örgütü Yesh Din, Batı Şeria’da Filistinlilere saldırılar düzenleyen yerleşimciler gözaltına alınsa bile İsrail yargısında hüküm giymeden serbest bırakıldığının altını çiziyor.