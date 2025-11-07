İsrail'e giden askeri sevkiyat havalimanında durduruldu

Valon hükümeti, İsviçre’den İsrail’e gönderilen askeri nitelikli bir sevkiyatın Liege Havalimanı’nda durdurdu. Olayla ilgili resmi sürecin sürdüğünü belirtildi.

Belçika’nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde hükümet, İsviçre’den İsrail’e gönderilen bir askeri sevkiyatın Liege Havalimanı’nda durdurulduğunu açıkladı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Valon Hükümeti Sözcüsü Stéphanie Wyard, ekim ayı sonunda İsviçre çıkışlı bir kargo sevkiyatında yapılan incelemelerde, gönderinin “askeri nitelik taşıdığına dair ciddi bulgular” tespit edildiğini duyurdu.

ÖZEL İZİN GEREKİYOR

Açıklamaya göre, söz konusu malzemenin İsviçre’den çıkışı için ihracat lisansına tabi olduğu ancak bu lisansın bulunmadığı belirlendi. Bu durumda, sevkiyatın Valonya üzerinden geçişi için de özel izin alınması gerektiği vurgulandı.

Valon Başbakanı Adrien Dolimont’un, bölgenin bu olayda “zarar gören taraf” olarak beyan edilmesine karar verdiği ve soruşturmanın savcılık tarafından yürütüldüğü belirtildi.

ABD İsrail'e İran saldırısı için silah sevkiyatı yapmış!ABD İsrail'e İran saldırısı için silah sevkiyatı yapmış!

İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için 52 üye devlet BM'ye mektup yazdıİsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için 52 üye devlet BM'ye mektup yazdı

Valon hükümeti ayrıca gümrük idaresine gönderdiği yazıda, ilgili malzemenin bloke edilmesi ve “İsrail yönüne benzer nitelikteki sevkiyatların” Liege Havalimanı’nda özel takibe alınması talimatını verdi. Aynı gönderide yer alan diğer kasaların da incelendiği, ancak bunlarda herhangi bir sorun tespit edilemediği bildirildi.

Valonya hükümeti, 28 Mayıs 2024’te aldığı kararla bölgedeki havalimanları üzerinden İsrail’e silah ve askeri malzeme aktarılmasını yasaklamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

