Gazze’de can kaybı 70 bine dayandı!
Yayınlanma:
İsrail ordusunun 2023 yılının ekim ayından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 69 bin 176'ya yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Ekim 2023 tarihinde bu yana Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırısında hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı. Ekim 2023’ten beri yaşamını yitirenlerin sayısının 69 bin 176'ya ve yaralı sayısının 170 bin 690'a çıktı.

SON 24 SAATTE 1 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ!

Son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 1 Filistinli daha hayatını kaybederken daha önce hayatını kaybeden 6 kişinin cenazelerine ulaşıldı.

ATEŞKESİN ARDINDAN 241 KİŞİ CAN VERDİ!

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından, İsrail saldırılarında 241 kişinin yaşamını yitirdiği, 619 kişinin yaralandığı bildirilirken enkaz altından ise 528 kişinin naaşlarının çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak:AA

