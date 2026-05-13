İsrail sahneye çıktı, salon karıştı! "Soykırımı durdurun" sloganları Eurovision'a damga vurdu

Eurovision Şarkı Yarışması’nın 70’inci yılında Viyana’daki Wiener Stadthalle’de gerçekleştirilen ilk yarı final, siyasi gerilim ve protestoların gölgesinde yapıldı.

İsrail temsilcisi Noam Bettan sahneye çıktığı anda salonda “Soykırımı durdurun” sloganları duyuldu. Gösteri sırasında hem İsrail hem de Filistin bayraklarının izleyici bölümünde dalgalandığı görüldü.

Avusturya yayıncı kuruluşu ORF, yarışma öncesinde salonda Filistin bayrağının yasaklanmayacağını ve yuhalama seslerinin yayından kesilmeyeceğini açıklamıştı.

YARIŞMADAN ÇEKİLMİŞLERDİ

İsrail’in katılımı, aralarında İrlanda, İspanya, Hollanda, Slovenya ve İzlanda’nın da bulunduğu bazı ülkeler tarafından protesto edildi. Bu ülkeler, hem Gazze’deki savaş hem de 2025 yarışmasındaki oylama tartışmaları nedeniyle organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu.

İsrail temsilcisi Bettan’ın performans öncesinde ekibine provada yuhalama sesleriyle hazırlanmak için çalışma yaptırdığı da iddia edildi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yarışma boyunca sıkı güvenlik önlemleri uygulanırken, şehirde drone, bomba arama köpekleri ve özel güvenlik birimleri görev yaptı. Mekâna girişlerde ise havaalanı benzeri kontrol noktaları kuruldu.

Gece boyunca sahne alan ülkelerden İsrail, Yunanistan, Finlandiya, Belçika, İsveç ve Polonya dahil 10 ülke finale yükselirken; Portekiz, Gürcistan ve Estonya gibi isimler elendi.