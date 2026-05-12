İsrail'in Eurovision oylamalarındaki manipülasyonu ifşa oldu! Avrupa ülkeleri tek tek yarışmayı terk ediyor

Eurovision Şarkı Yarışması artık sadece sahnede performansların yarıştığı bir etkinlik olmaktan uzaklaşıyor. New York Times’ın ortaya çıkardığı dosya, yarışmanın özellikle İsrail’in devlet destekli iletişim stratejileri nedeniyle ciddi bir siyasi tartışma alanına dönüştüğünü gösterdi.

Gazze’de devam eden savaşın yarattığı küresel tepki ortamında, İsrail’in yarışmayı bir “uluslararası görünürlük platformu” olarak değerlendirdiği ve kamu diplomasisi araçlarını bu alanda yoğun şekilde kullandığı iddia edildi.

DİPLOMATİK TEMASLAR VE YASA DIŞI STRATEJİLER

NYT’nin ulaştığı belgeler ve 50’den fazla görüşmeye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimi, Eurovision sürecini yalnızca kültürel bir temsil meselesi olarak değil, aynı zamanda uluslararası algıyı şekillendirme fırsatı olarak değerlendirdi.

İddialara göre İsrailli diplomatlar Avrupa’daki yayıncı kuruluşlarla doğrudan temas kurarak ülkenin yarışmadan dışlanmaması için girişimlerde bulundu. Bazı ülkelerde ise İsrail’in katılımına yönelik protestolar ve boykot tehditleri gündeme geldi.

HALK OYLAMASI MANİPÜLASYONA AÇIK

NYT’nin ulaştığı verilere göre İsrail’in Eurovision dönemlerinde yürüttüğü dijital tanıtım kampanyaları oldukça geniş bir ölçeğe ulaştı.

Özellikle 2024 ve 2025 yıllarındaki yarışmalarda, İsrail temsilcilerine yönelik oy çağrılarının sosyal medya ve reklam ağları üzerinden geniş kitlelere ulaştırıldığı iddia edildi. Bazı kampanyalarda izleyicilere aynı yarışmacıya birden fazla oy kullanmaları yönünde açık çağrılar yapıldığı da rapor edilirken bu durum, Eurovision’un halk oylaması sisteminin “manipülasyona açık” olduğu yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"YARIŞMA ELE GEÇİRİLDİ"

İzlanda kamu yayıncısı yöneticisi Stefan Jón Hafstein’in “İsrail hükümeti Eurovision’u ele geçirdi” sözleri, tartışmanın sembolik ifadesi haline geldi. Bu açıklama, yarışmanın artık yalnızca sanatçıların performanslarıyla değil, devletlerin stratejik hamleleriyle şekillenen bir alan olduğuna işaret etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise ülkesinin yarışmada yer almasının “uluslararası görünürlük açısından kritik” olduğunu savunarak katılımın sürmesi gerektiğini belirtti.

MİLYON DOLARLIK İLETİŞİM BÜTÇESİ

NYT’nin finansal incelemelerine göre İsrail, Eurovision bağlantılı tanıtım faaliyetlerine en az 1 milyon dolar harcadı. Bu bütçenin önemli bir kısmının devletin “Hasbara” olarak bilinen dış iletişim biriminden geldiği ifade edildi.

Bu birim, İsrail’in uluslararası kamuoyuna yönelik imaj çalışmalarını koordine etmekle biliniyor ve araştırmaya göre Eurovision sürecinde aktif rol oynadı.

OYLAMA SİSTEMİ DE TARTIŞILIYOR

Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) iç değerlendirmeleri, bazı ülkelerde birkaç yüz oyun bile sonuçları değiştirebilecek etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Bu durum, devlet destekli kampanyaların yarışmanın genel sıralamasını etkileyebileceği yönündeki tartışmaları güçlendirdi.

Ancak EBU, bot kullanımına ya da doğrudan manipülasyona dair bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Buna rağmen birçok yayıncı kuruluş, oylama sisteminin şeffaflığı konusunda soru işaretleri dile getirdi.

AVRUPA'DA GÖRÜŞ AYRILIĞI

İspanya, İrlanda, Slovenya ve Hollanda gibi bazı ülkeler yarışmanın mevcut yapısını eleştirirken, kimi yayıncılar kuralların yeterli olduğunu savundu. Bazı ülkeler ise İsrail’in katılımının doğrudan tartışmaya açılmasını talep etti.

Ancak bu çağrılar, Avrupa Yayın Birliği içinde ortak bir karara dönüşmüş değil.

KÜLTÜR VE SİYASET İÇ İÇE GEÇTİ

Eurovision’un uzun yıllardır savunduğu “siyasetten bağımsız kültür platformu” söylemi, son krizle birlikte ciddi şekilde sorgulanmaya başladı. NYT’nin analizine göre yarışma, artık kültür ile siyasetin iç içe geçtiği gri bir alana dönüşmüş durumda.

EBU yönetimi yarışmanın birleştirici bir kültürel alan olduğunu savunsa da, artan diplomatik baskılar ve oylama tartışmaları Eurovision’un geleceğini belirsiz hale getiriyor.