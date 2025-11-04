İsrail futbol sahalarında görülmeyecek: 25 bin imza toplandı

İsrail futbol sahalarında görülmeyecek: 25 bin imza toplandı
Yayınlanma:
Birleşik Krallık Filistin Dayanışma Platformu tarafından İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçının oynanmaması için hazırlanan dilekçe, İngiltere Futbol Federasyonuna teslim edildi.

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçının oynanmaması için İngiltere'de 25 bin imza toplandı.

Birleşik Krallık Filistin Dayanışma Platformu tarafından hazırlanan ve 25 bin kişinin imzaladığı dilekçe, platform sorumlusu Lewis Backon tarafından Wembley Stadı'ndaki İngiltere Futbol Federasyonuna teslim edildi.

Backon, Wembley Stadı önünde yaptığı açıklamada, "Soykırımdan ve apartheid uygulamalarından sorumlu bir devletin takımları uluslararası futbol müsabakalarında oynamamalıdır." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde, 6 Kasım Perşembe günü Aston Villa sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

West Midlands Polisi, karşılaşmayı mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar doğrultusunda "yüksek riskli" olarak sınıflandırmış, polis, belediye ve güvenlik uzmanlarından oluşan Güvenlik Danışma Grubu (Safety Advisory Group) ise deplasman taraftarlarının stada alınmayacağını açıklamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

