İsrail ateşkesi düşünmediğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıların "İsrail’in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması” talimatını verdiğini duyurmasına rağmen Başbakanlık Ofisinin şu...

Mısır kaynakları, Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar tarafından Gazze'de ateşkesle ilgili sunulan öneriyi kabul ettiğini bildirdi.

İsrail'den de aynı açıklama bekleniyordu ama Başbakanlık Ofisinden işgale devam açıklaması geldi.

The Times of Israel'e yapılan açıklamada, "şu aşamada" Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha ya da Kahire'ye heyet gönderilmesinin planlanmadığı belirtildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan bir diğer açıklamada ise müzakerelerin yürütüleceği kent belirlendikten sonra Netanyahu'nun, heyetin gönderilmesi talimatını vereceği kaydedildi.

Netanyahu, tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve "savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi" için müzakerelere derhal başlanması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı videoda, Gazze kentini işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal hazırlıkları ile ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerini görüşmek üzere bu gece toplanacağını aktarmıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentini işgal planının yaklaşık 1 milyon 200 bin insan için "ölüm emri ve zorunlu göç" anlamına geldiğini belirterek uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze kentini kuşatma ve işgal ederek halkını zorla yerinden etme planının "büyük bir insani felaket" ve "kasten işlenen açık bir savaş suçu" olduğu vurgulandı.

İsrail'in işgal planlarına karşı uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki göstermesi gerektirdiği belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

