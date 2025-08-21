İsrail “boşaltın” dedi: Sonra bombalayarak yok etti!

İsrail “boşaltın” dedi: Sonra bombalayarak yok etti!
Yayınlanma:
İsrail, Gazze’nin Deyr el-Belah bölgesinde yaklaşık 200 ailenin sığındığı çadır kampını “tahliye” uyarısının ardından bombaladı. Çok sayıda aile sokakta kalırken yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampı “tahliye” uyarısının ardından bombalayarak yok etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu,Gazze Şeridi’nde Deyr el-Belah bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırların boşaltılmasını istedi. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yaklaşık 200 Filistinli ailenin sığındığı alan, İsrail'in "tahliye" uyarısı yapmasından kısa bir süre sonra 3 İsrail uçağı tarafından bombalandı.

Görgü tanıkları, çadırlarda yaşayan Filistinlilerin telefonlarına uyarı mesajlarının gelmesinin ardından büyük bir panikle çadırları terk ettiğini ifade etti.

thumbs-b-c-c57c5c47995c220d604f68553c45afd5.jpg

AİLELER YİNE SOKAKTA KALDI!

İsrail savaş uçaklarının yaptığı bombardıman sonucunda çadırlar ve içindekilerin yok olduğunu söyleyen tanıklar, İsrail saldırıları sebebiyle çeşitli bölgelerden kaçan Filistinli 200 ailenin tekrar sokakta kaldığını belirtti.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları ise İsrail'in çadır kampa yönelik hava saldırılarında yaralanan bazı sivillerin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

İsrail sınırında hareketlilik! Serbest bırakıldıİsrail sınırında hareketlilik! Serbest bırakıldı

Türkiye'den tam kısıtlama kararı: İsrail ile gemi trafiği duruyorTürkiye'den tam kısıtlama kararı: İsrail ile gemi trafiği duruyor

Kaynak:AA

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı