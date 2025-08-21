İsrail “boşaltın” dedi: Sonra bombalayarak yok etti!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampı “tahliye” uyarısının ardından bombalayarak yok etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu,Gazze Şeridi’nde Deyr el-Belah bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırların boşaltılmasını istedi. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yaklaşık 200 Filistinli ailenin sığındığı alan, İsrail'in "tahliye" uyarısı yapmasından kısa bir süre sonra 3 İsrail uçağı tarafından bombalandı.

Görgü tanıkları, çadırlarda yaşayan Filistinlilerin telefonlarına uyarı mesajlarının gelmesinin ardından büyük bir panikle çadırları terk ettiğini ifade etti.

AİLELER YİNE SOKAKTA KALDI!

İsrail savaş uçaklarının yaptığı bombardıman sonucunda çadırlar ve içindekilerin yok olduğunu söyleyen tanıklar, İsrail saldırıları sebebiyle çeşitli bölgelerden kaçan Filistinli 200 ailenin tekrar sokakta kaldığını belirtti.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları ise İsrail'in çadır kampa yönelik hava saldırılarında yaralanan bazı sivillerin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

İsrail sınırında hareketlilik! Serbest bırakıldı

Türkiye'den tam kısıtlama kararı: İsrail ile gemi trafiği duruyor