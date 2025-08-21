Türkiye'den tam kısıtlama kararı: İsrail ile gemi trafiği duruyor

Türkiye dikkat çeken bir karar aldı. İsrail ile olan ticaret eleştirileri sonrası Türkiye, İsrail bayraklı ya da İsrail sahipli gemilerin Türkiye’ye gelişine, Türkiye bayraklı gemilerin de İsrail’e gidişine yönelik tam kısıtlama getirerek yasakladı.

Ekonomim'de yer alan habere göre konuya yakın kaynaklar, kısıtlama kapsamında İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığı ve İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini isteyecek.