Türkiye'den tam kısıtlama kararı: İsrail ile gemi trafiği duruyor

Türkiye'den tam kısıtlama kararı: İsrail ile gemi trafiği duruyor
Yayınlanma:
Son dakika... Türkiye, İsrail ile olan gemi trafiğinde tam kısıtlama kararı aldım.

Türkiye dikkat çeken bir karar aldı. İsrail ile olan ticaret eleştirileri sonrası Türkiye, İsrail bayraklı ya da İsrail sahipli gemilerin Türkiye’ye gelişine, Türkiye bayraklı gemilerin de İsrail’e gidişine yönelik tam kısıtlama getirerek yasakladı.

Ekonomim'de yer alan habere göre konuya yakın kaynaklar, kısıtlama kapsamında İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığı ve İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini isteyecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Ekonomi
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!