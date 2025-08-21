İsrail sınırında hareketlilik! Serbest bırakıldı

Yayınlanma:
İsrail, Lübnan'da yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan vatandaşı Salah Ebu Hüseyin'in Kızılhaç arabuluculuğunda serbest bırakıldığını açıkladı. Ebu Hüseyin, Rosh HaNikra Sınır Kapısı üzerinden İsrail'e iade edildi.

İsrail, yaklaşık bir yıldır Lübnan'da tutuklu bulunan İsrail vatandaşı Salah Ebu Hüseyin'in serbest bırakıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch adına yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından Ebu Hüseyin'in serbest bırakıldığı belirtildi.

Ebu Hüseyin, Lübnanlı yetkililer tarafından iki ülke arasındaki Rasu'n Nakura (Rosh HaNikra) Sınır Kapısı üzerinden İsrail'e iade edildi.

İsrail'de ilk sorgulama ve muayenesi yapılan Ebu Hüseyin, İsrail ordusu tarafından bir kez daha sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye nakledildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Ebu Hüseyin'in geçen yıl temmuz ayında Lübnan'da hapse atıldığını aktardı. Tutukluluk nedenine dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

