Hamas: Netanyahu esirlerin hayatını hiçe sayıyor

Yayınlanma:
Hamas, Netanyahu’nun tutumunun esirlerin hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın "Gideon'un Savaş Arabaları II" adı verilen Gazze'yi işgal planını onaylamasının ardından Hamas'tan yazılı bir açıklama geldi. Hamas, söz konusu planın, ateşkes ve esir takası için ara bulucuların yürüttüğü çabaları yok saymak anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada, Hamas'ın ara bulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiği hatırlatılarak, buna rağmen İsrail hükümetinin Gazze'yi yıkma ve sivilleri güneye sürme hedefiyle savaşı sürdürmekte ısrarcı olduğu ifade edildi.

Hamas ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ara bulucuların önerisine yanıt vermemesini "anlaşmaları bozanın bizzat kendisi olduğunu, esirlerin hayatını önemsemediğini ve onları geri almada samimi olmadığını" gösteren bir tavır olarak nitelendirdi.

Açıklamada ara buluculara da çağrı yapılarak, İsrail'e Filistin halkına yönelik saldırıları durdurması için baskı yapılması istendi. Hamas, Gazze'nin işgaline yönelik planların geçmişte olduğu gibi başarısız olacağını savunarak, "İsrail, belirlediği hedeflere ulaşamayacak. Gazze'ye işgal için gitmek, bir eğlenceye gitmek kadar kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

