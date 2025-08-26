İsrail 5 gazeteciyi öldürmüştü: Saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma:
İsrail Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasser Hastanesi'ne peş peşe saldırılar düzenledi. Saldırıda 5'i gazeteci 20 kişi öldürüldü. Hastanenin çatısına yapılan ilk saldırının ardından yardıma gelen sağlık personellerine de saldırı düzenlendi. Olaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

İsrail, Gazze’de yürüttüğü soykırım ve genişletilmiş işgal planı kapsamında bölgeye saldırılarını sürdürüyor. Soykırım kapsamında açlığı da silah olarak kullanan Tel Aviv yönetimi, dün Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Nasser Hastanesi’ni hedef aldı.

Saldırıda 5’i gazeteci olmak üzere aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.

YARALANAN GAZETECİNİN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ilişkin görüntülerde İsrail’in ilk saldırının ardından yardıma gelen sağlık görevlilerini de ayrıca hedef aldığı görüldü.

Kamikaze dronuyla gerçekleştirilen saldırılara ilişkin birçok görüntü paylaşılırken, İsrail’in ikinci saldırısı sırasında ilk saldırıda yaralanan bir gazetecinin çektiği görüntüler ortaya çıktı.

ekran-goruntusu-2025-08-26-111157.png

ekran-goruntusu-2025-08-26-111110.png

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

