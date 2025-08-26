İsrail 5 gazeteciyi öldürmüştü: Saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı

İsrail, Gazze’de yürüttüğü soykırım ve genişletilmiş işgal planı kapsamında bölgeye saldırılarını sürdürüyor. Soykırım kapsamında açlığı da silah olarak kullanan Tel Aviv yönetimi, dün Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Nasser Hastanesi’ni hedef aldı.

Saldırıda 5’i gazeteci olmak üzere aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.

YARALANAN GAZETECİNİN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ilişkin görüntülerde İsrail’in ilk saldırının ardından yardıma gelen sağlık görevlilerini de ayrıca hedef aldığı görüldü.

Kamikaze dronuyla gerçekleştirilen saldırılara ilişkin birçok görüntü paylaşılırken, İsrail’in ikinci saldırısı sırasında ilk saldırıda yaralanan bir gazetecinin çektiği görüntüler ortaya çıktı.

İsrail 5 gazeteciyi öldürdü: Reuters ve AP'den sert açıklama

İsrail Gazze'de Reuters muhabirini öldürdü