İsrail 2'si çocuk 13 Filistinliyi daha katletti!

İsrail ordusunun art arda saldırılar düzenlediği ve abluka altında açlığa mahkum ettiği Gazze'de gerçekleştirdiği son saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iletildi.

İsrail ordusu, yaklaşık 2 yıldır saldırılarını devam ettirdiği Gazze’de Filistinlileri yerlerinden ederek "güvenli bölgelerde" de hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir sığınma merkezinin yanı sıra evleri ve bir grup Filistinliyi hedef alan saldırılar düzenledi.

MÜLTECİ KAMPLARINA SALDIRDI!

Gazze’nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda, İsrail ordusunun bir grup Filistinliye yönelik saldırısında en az 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Kuzeyde bulunan Gazze kentinde İsrail'in bir evi bombalaması sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinde bulunan Yermuk Stadyumu yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir sığınma merkezine düzenlenen saldırıda da 2 çocuk hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

EVLER PATLAYICILARLA UÇURULUYOR

Gazze kentinin güneyinde bulunan Sabra Mahallesinde de bir grup Filistinliyi hedef alan İsrail saldırısında, Filistinli 1 kadın hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Kentin güneyindeki İslam Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında da yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlenen saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı.

İsrail savaş uçakları ise gece boyunca Gazze kentinde bulunan Tel el-Hava Mahallesi'ndeki birçok evi bombaladı ve sabah saatlerinden itibaren patlayıcılarla evleri havaya uçurmaya devam etti.

ŞİFA HASTANESİ MÜDÜRÜ EBU SİLMİYYE'NİN YAKINLARI HEDEF ALINDI

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırılarda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade ederek vurulan evin Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait olduğunu ifade etti.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş da yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait evi bombaladı. Saldırıda Ebu Silmiyye'nin kardeşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Ebu Silmiyye ise bu sırada Şifa Hastanesinde görevi başındaydı" ifadelerini kullandı.

