Macron tarih verdi: Filistin'i tanıyacak!

Macron tarih verdi: Filistin'i tanıyacak!
Yayınlanma:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 22 Eylül Pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıma niyetinde olduğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Macron, 22 Eylül Pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıma niyetinde olduğunu açıkladı.

Macron, “Gazze ve Filistin topraklarındaki durumun son derece acil olması nedeniyle, Başkan Abbas'a pazartesi günü New York'ta Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi yineledim. Bu tanıma, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış arzularını karşılamayı amaçlayan, bölgeye yönelik kapsamlı bir barış planının parçasıdır” dedi.

"FİLİSTİN DEVLETİNİN YANINDA OLACAĞIZ"

Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını belirten Macron, “Bu bağlamda Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlama konusundaki zorlukları ele almak için gerekli reformları uygulama kararlılığını yeniden teyit etti. Fransa, bu yolda Filistin makamlarının yanında olmaya devam edecek. Bölgenin tamamının güvenliği ve istikrarı için bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Dünya
Rusya'dan 'ateşkes' çağrısı: Derhal sağlanmalı
Rusya'dan 'ateşkes' çağrısı: Derhal sağlanmalı
Trump Jr. görüşmesinin ardından ABD ziyareti: Trump Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak
Trump Jr. görüşmesinin ardından ABD ziyareti