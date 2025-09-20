Macron tarih verdi: Filistin'i tanıyacak!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Macron, 22 Eylül Pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıma niyetinde olduğunu açıkladı.

Macron, “Gazze ve Filistin topraklarındaki durumun son derece acil olması nedeniyle, Başkan Abbas'a pazartesi günü New York'ta Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi yineledim. Bu tanıma, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış arzularını karşılamayı amaçlayan, bölgeye yönelik kapsamlı bir barış planının parçasıdır” dedi.

"FİLİSTİN DEVLETİNİN YANINDA OLACAĞIZ"

Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını belirten Macron, “Bu bağlamda Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlama konusundaki zorlukları ele almak için gerekli reformları uygulama kararlılığını yeniden teyit etti. Fransa, bu yolda Filistin makamlarının yanında olmaya devam edecek. Bölgenin tamamının güvenliği ve istikrarı için bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.