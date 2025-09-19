Filistin Eylem Komitesi Beyoğlu'ndan seslendi: Abluka kırılacak Filistin kazanacak

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatına tüm dünyada ses çıkarıldı. Filistin Eylem Komitesi de İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Şişhane Meydanında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Filistin Eylem Komitesi üyeleri, İsrail’in Gazze’ye başlattığı kara harekatını protesto etti ve TBMM ile uluslararası kurumları harekete geçmeye çağırdı. Komite, açıklamasında İsrail saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirirken, “Filistin halkının dostları” olarak anılan Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye insani yardım ulaştırma çabasını da desteklediklerini belirtti.

Komite açıklamasında, “İsrail işgal ordusunun tankları Gazze sokaklarında” ifadeleri kullanılarak başlatılan kara harekatının “etnik temizlik” amacını taşıdığı iddia edildi ve “İsrail’e tam ambargo ilan edilene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” denildi. Ayrıca Türkiye’deki bazı kurum ve şirketlerin İsrail’i desteklediği öne sürülerek, bu ilişkilere karşı mücadele vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BİZİM SAFIMIZ FİLİSTİN HALKI VE SUMUD FİLOSU’NUN SAFIDIR"

"Ülkemizdeki siyasi iktidar her gün Filistin hamaseti yaparken, İsrail işgal ordusunun uçakları ve tankları, Türkiye’den geçen petrolü kullanıyor. Türkiye’deki askeri üsler soykırımcı orduya istihbarat akışını sürdürüyor. Filistin halkı varlık savaşı verirken, biz bu suç ortaklığını hedefimizde tutacağız. Biz, Filistin halkının direnişinin sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı bir direniş olduğunu görüyoruz ve bu direnişin zafere ulaşması için sorumluluk taşıyoruz. Filistin’deki ırkçı, soykırımcı Siyonist rejimin normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. İsrail’e Tam Ambargo ilan edilene, bu gayrimeşru rejim tecrit edilip ortadan kaldırılana kadar mücadeleyi elden bırakmayacağız.

Emperyalistlerle özgürlük isteyen halkların mücadelesi asırlardır sürüyor. Bugün Filistin toprakları bu mücadelenin en keskin cephesidir. Bizim safımız Filistin halkı ve onun kararlılığını kuşanan Sumud Filosu’nun safıdır. Bu mücadele zafere ulaşacak ve Filistin nehirden denize özgür olacak!"

Eylemi selamlayan Küresel Sumud Filosu ise Beyoğlu’na mektup göndererek, denizdeki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Filonun Sirius adlı gemisinden gönderildiği belirtilen metinde, 19 gündür denizde oldukları belirtildi. Mektupta şunlar belirtildi:

"19 gündür denizdeyiz, çeşitli zorlukları ve Siyonizm'in iki doğrudan saldırısını atlattık; Siyonistler, iki gemimize insansız hava araçlarıyla yangın bombaları attılar. Bu 19 gün boyunca İsrail, Gazze üzerindeki ablukayı yoğunlaştırdı ve kara müdahalesi, topçu ateşi ve sistematik bombardımanlar başlattı. Küresel seferberlikse, Netanyahu'nun izolasyonunun giderek artmasını sağladı, BM soykırımı ilan etti ve Avrupa Birliği gibi İsrail'in tarihi müttefikleri, Siyonist devlete karşı mesafe alıyor ve ikircikli söylemlerle desteklerini sınırlamayı dile getiriyorlar. Sürekli seferberlik için teşekkür ederiz. Sizlerle ve dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen kitlesel seferberliklerle birlikte, işçi sınıfını ve dünya halklarını, her hükümetten İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini ve filoya yönelik tüm güvenlik koşullarının, ikiyüzlü söylemlerle değil, somut eylemlerle garanti edilmesini talep etmeye çağırıyoruz. Bekleyecek zaman yok, ilişkiler hemen kesilsin! Harekete geçtiğiniz için teşekkür ederiz! Sizler misyonumuzun dayanağısınız ve dünya halklarını, gemilerimize yönelik İsrail'in her türlü yasadışı eylemini önlemek ve kınamak için tetikte olmaya çağırıyoruz. "

Eylemde konuşan temsilciler, uluslararası toplumun Gazze’ye yönelik ablukaya ve operasyonlara karşı sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı ve Türkiye’den de somut adımlar beklediklerini söyledi. Etkinlik boyunca katılımcılar “İsrail’e ambargo”, “Özgür Filistin” ve “Soykırımı durdurun” sloganları attı.