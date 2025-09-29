İspanya'dan ABD ordusuna soykırım engeli

İspanya'dan ABD ordusuna soykırım engeli
Yayınlanma:
İsrail’e yönelik geniş çaplı yaptırımlar açıklayan İspanya’nın pazartesi günü, ABD’ye ait, İsrail’e gidecek olan silah sevkiyatlarını engellediği öğrenildi.

İsrail'in soykırımına karşı küresel kamuoyu baskısı devam ederken, İspanya'nın İsrail'e giden ABD askerî sevkiyatlarını yasakladığı öğrenildi.

Bu hamle, Başbakan Pedro Sanchez yönetiminin İsrail’e yönelik geniş kapsamlı yaptırımlarının ardından geldi.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIMA KARŞI

İspanya merkezli El País gazetesi, İspanya'nın ABD askeri kargolarının İsrail'e geçişini engelleme kararının Tel Aviv'in Gazze'deki eylemlerine karşı alındığını yazdı.

İspanya, Sumud filosuna donanma gemisi gönderiyorİspanya, Sumud filosuna donanma gemisi gönderiyor

İspanyol raporunda, yasağın hem doğrudan İsrail'e giden gemiler hem de nihai varış noktası İsrail olan gemiler için geçerli olduğu belirtildi. Bu önlem, dolaylı rotalar üzerinden olsa bile İsrail'e silah veya teçhizat taşıyan tüm ABD uçak ve gemilerini kapsıyor.

ABD ASKERİ UÇAK VE GEMİLERİ ENGELLENDİ

Gazete, “İspanya, Rota (Cádiz) ve Morón de la Frontera (Sevilla) üsleri üzerinden İsrail'e silah, mühimmat veya askeri teçhizat taşıyan ABD askeri uçaklarının veya gemilerinin geçişini veto etti” diye yazdı.

Son dakika | İspanya İsrail'e silah ambargosunu açıkladıSon dakika | İspanya İsrail'e silah ambargosunu açıkladı

‘ÜSLER İSPANYA EGEMENLİĞİ ALTINDA’

Gelişmeyi aktaran kaynaklar, “Rota ve Morón, İspanya egemenliği altındaki üslerdir, İspanyol askeri personeli tarafından komuta edilir ve buradaki tüm faaliyetler İspanyol yetkililer tarafından onaylanmalıdır” diye ekledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

