İran'dan seyahat edenlere uyarı: Uçuşlar 6 gün kısıtlanacak

İran Sivil Havacılık Kurumu, eski lider Ali Hamaney’in cenaze töreni nedeniyle ülkedeki bazı havalimanlarında uçuş kısıtlamalarına gidileceğini açıkladı. Kurum, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında önlem alınacağını bildirdi.

KISITLAMA GETİRİLECEK HAVALİMANLARI

Açıklamada, 4-9 Temmuz tarihleri arasında Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı ve Meşhed kentindeki Meşhed Havalimanı’nda uçuş kısıtlamaları uygulanacağı belirtildi. Kurum, 6 Temmuz’da Tahran’daki havalimanlarındaki kısıtlamaların ağırlaştırılacağını, Meşhed Havalimanı’nın ise 9 Temmuz’da tamamen kapatılacağını ve o gün hiçbir yolcu taşımacılığı yapılmayacağını vurguladı.

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI

Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde gerçekleştirilecek. Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’da ikinci bir cenaze töreni düzenlenecek. 7 Temmuz’da Kum’da, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze, Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi içinde kendisi için hazırlanan alanda toprağa verilecek.

(AA)