İran'da kadınlara motosiklet yasağının kaldırılması gündemde

İran'da kadınlara motosiklet yasağının kaldırılması gündemde
Yayınlanma:
İran’da kadınlara motosiklet kullanma izni verilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İran’da devlet televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruzazer, kadınlara motosiklet kullanma konusunda serbestlik tanınmasına ilişkin çalışma başlatıldığını duyurdu.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Behruzazer, “Kadınların motosiklet kullanması konusu, hükümetin başından beri dikkat ettiği konulardan biriydi ve çeşitli açılardan incelendi” dedi.

‘DOĞAL BİR HAKTIR’

Düzenleme hakkında hukuki değerlendirmelerin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Sonuç olarak, hükümetin vardığı genel kanaat, bu alanda yeterli yasa ve yönetmeliğe sahip olduğumuz ve bu işi ilerletebileceğimiz yönündedir” derken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, doğal bir haktır. Pilot ve tır şoförü kadınlarımız var. Tarihimizde kadınların at sürdüğünü ve kadınların toplu taşıma araçlarını kullandığını biliyoruz. Motosiklet de onlara benzer bir araçtır ve toplumda yeni ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı dikkate almalı ve bunun için çözüm bulmalıyız.”

MAHSA AMİNİ’NİN ARDINDAN TOPLUMSAL UZLAŞI SÜRECİ

İran yönetimi, 2022 yılındaki Mahsa Amini protestolarının ardından devlet ve halk uzlaşısı sürecinde tepkileri azaltmaya yönelik adımlar atıyor.

Bu kapsamda, İran Meclisinde başörtüsü yasağına ilişkin yasa tasarısı askıya alınırken, yaklaşık 14 yıldan bu yana ev hapsinde tutulan muhalif siyasetçi Mehdi Kerrubi 17 Mart'ta ev hapsinden serbest bırakılmıştı.

İran'da muhafazakar kesim "baskıcı" kanunların uygulanmasında ısrar ederken, hükümeti elinde bulunduran reformistler ise halkla bütünleşmeyi bozacak girişimlerden kaçınılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hamaney: Düşmanların planı İran'ı bölmekHamaney: Düşmanların planı İran'ı bölmek

İran'dan ABD'ye sert mesaj: Tehlikeli sonuçlar doğurabilirİran'dan ABD'ye sert mesaj: Tehlikeli sonuçlar doğurabilir

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Dünya
7 bin metrede mahsur kalan dağcı halen aranıyor
7 bin metrede mahsur kalan dağcı halen aranıyor
Trump Soros'u hedef aldı: Nefes bile alamayacaklar
Trump Soros'u hedef aldı: Nefes bile alamayacaklar