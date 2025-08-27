İran'da kadınlara motosiklet yasağının kaldırılması gündemde

İran’da devlet televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruzazer, kadınlara motosiklet kullanma konusunda serbestlik tanınmasına ilişkin çalışma başlatıldığını duyurdu.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Behruzazer, “Kadınların motosiklet kullanması konusu, hükümetin başından beri dikkat ettiği konulardan biriydi ve çeşitli açılardan incelendi” dedi.

‘DOĞAL BİR HAKTIR’

Düzenleme hakkında hukuki değerlendirmelerin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Sonuç olarak, hükümetin vardığı genel kanaat, bu alanda yeterli yasa ve yönetmeliğe sahip olduğumuz ve bu işi ilerletebileceğimiz yönündedir” derken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, doğal bir haktır. Pilot ve tır şoförü kadınlarımız var. Tarihimizde kadınların at sürdüğünü ve kadınların toplu taşıma araçlarını kullandığını biliyoruz. Motosiklet de onlara benzer bir araçtır ve toplumda yeni ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı dikkate almalı ve bunun için çözüm bulmalıyız.”

MAHSA AMİNİ’NİN ARDINDAN TOPLUMSAL UZLAŞI SÜRECİ

İran yönetimi, 2022 yılındaki Mahsa Amini protestolarının ardından devlet ve halk uzlaşısı sürecinde tepkileri azaltmaya yönelik adımlar atıyor.

Bu kapsamda, İran Meclisinde başörtüsü yasağına ilişkin yasa tasarısı askıya alınırken, yaklaşık 14 yıldan bu yana ev hapsinde tutulan muhalif siyasetçi Mehdi Kerrubi 17 Mart'ta ev hapsinden serbest bırakılmıştı.

İran'da muhafazakar kesim "baskıcı" kanunların uygulanmasında ısrar ederken, hükümeti elinde bulunduran reformistler ise halkla bütünleşmeyi bozacak girişimlerden kaçınılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hamaney: Düşmanların planı İran'ı bölmek

İran'dan ABD'ye sert mesaj: Tehlikeli sonuçlar doğurabilir