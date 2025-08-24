Hamaney: Düşmanların planı İran'ı bölmek

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'daki ikametgahında İmam Rıza'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Hamaney, haziran ayında ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik düzenlenen saldırılara değinerek, "Düşmanlar savaşla bizi zayıflatmayı başaramadı, şimdi de ülke içinde bölünme çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "teslimiyet" çağrılarına da tepki gösteren Hamaney, "İran halkı bu büyük hakaretten derin bir rahatsızlık duymaktadır. Milletimiz, böylesine yanlış beklenti içinde olanlara tüm gücüyle karşı duracaktır. ABD'nin İran'a karşı düşmanca yaklaşımının temel amacı ortadayken, bu sorunların çözümü yoktur" ifadelerini kullandı.