İran'dan ABD'ye sert mesaj: Tehlikeli sonuçlar doğurabilir

İran, ABD'nin Venezuela'nın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı güç kullanma tehdidini kınama mesajı yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı bir şekilde yapılan açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya tehditleri kınanarak, "Washington'un maceracılığının", Karayipler bölgesinin barış ve güvenliği üzerinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine vurgu yapıldı.

"BM MADDESİ İHLAL EDİLDİ"

ABD'nin Venezuela'ya yaptığı tehditlerin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın egemen devletlere karşı güç kullanımını veya güç kullanma tehdidini yasaklayan 2. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nın açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, ABD yönetiminin uluslararası hukukun temel kural ve normlarına giderek artan saygısızlığının açık bir göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

GUTERRES'İN ROL ALMASINI İSTEDİLER

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Venezuela halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğu belirtildi. BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri'nin Karayipler bölgesinde ABD'nin eylemlerinden kaynaklı bu tehlikeli duruma dikkati çekmesi gerektiği ifade edildi.

TRUMP ABD ORDUSUNA TALİMAT VERMİŞTİ

Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Bu talimatın ardından CNN'e açıklamada bulunan iki üst düzey ordu yetkilisi Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını aktarmıştı.

3 SAVAŞ GEMİSİ VENEZUELA AÇIKLARINA GÖNDERİLDİ

Trump ayrıca 15 Ağustos tarihinde Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

MADURO: TOPRAKLARIMIZI BİZ SAVUNURUZ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.