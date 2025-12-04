İran’da hava kirliliği sorunu: 210 binden fazla hasta başvurdu

İran’da hava kirliliği sorunu: 210 binden fazla hasta başvurdu
İran'da, hava kirliliğine bağlı olarak son on günde ülkede 210 binden fazla solunum hastasının acil servislere başvurduğu belirtildi.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miyadifer, hava kirliliği nedeniyle son on günde 210 bini aşkın solunum hastasının acil servislere başvurduğunu söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, acil servislere en fazla başvurunun Tahran, Horasan-ı Rezevi, Huzistan ve Elburz eyaletlerinden olduğunu belirten Miyadifer, halka gereksiz seyahat etmekten kaçınma çağrısında bulundu.

