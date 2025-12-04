İran’da hava kirliliği sorunu: 210 binden fazla hasta başvurdu

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miyadifer, hava kirliliği nedeniyle son on günde 210 bini aşkın solunum hastasının acil servislere başvurduğunu söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, acil servislere en fazla başvurunun Tahran, Horasan-ı Rezevi, Huzistan ve Elburz eyaletlerinden olduğunu belirten Miyadifer, halka gereksiz seyahat etmekten kaçınma çağrısında bulundu.

Avrupa kıtasının kalbine kar ve don uyarısı

ACİL SERVİSLERDE ARTIŞ YAŞANABİLİR

Miyadifer, maske gibi koruyucu ekipmanların önemini dile getirirken, önümüzdeki günlerde acil servislere başvurularda artış yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi'nin yaptığı ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 106 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).