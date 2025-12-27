Humus'taki cami saldırısıyla ilgili Suriye'den açıklama

Humus'taki cami saldırısıyla ilgili Suriye'den açıklama
Yayınlanma:
Suriye geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Enes Hattab, Humus'ta 8 kişinin öldüğü, 18 kişinin ise yaralandığı cami saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye’nin Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde, dün cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Enes Hattab, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırının ülkenin güvenliğini ve toplumsal birlikteliğini hedef aldığını belirten Hattab, "Geçen günlerde Şam'da bir kilise, bugün ise Humus'ta bir cami hedef alındı. Amaç güvenliği sarsmak ve ulusal dokuyu parçalamak. Başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

humus.jpg

"HER KİM OLURSA OLSUN ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARILACAK"

Saldırı sonucu yaşamını yitirenlere başsağlığı dileyen Hattap, "Bu eylemi gerçekleştiren veya arkasında duran her kim olursa olsun adaletin önüne çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

Suriye Adalet Bakanı Mazhar el-Veys ise, "Bu saldırı sadece cana kıymak değil; ibadethanelerin kutsiyetini, toplumsal huzuru ve insani değerleri hedef alan çifte suçtur. Terör kökünden temizlenene kadar hukuk içinde mücadele sürecektir" açıklamasında bulundu.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

