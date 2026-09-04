İran'a karşı cephe genişliyor: AB ABD'nin yanında resmen katıldı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırım kampanyasına resmi olarak katıldığını duyurdu. Bessent, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD, İran'ın katil rejiminin küresel finans sistemini nükleer emelleri, silah programları ve terör vekillerini finanse etmek için kullanamamasını sağlama konusunda müttefiklerinin yanında dimdik duruyor" ifadelerini kullandı. Bakan, "Kalan her ekonomik can damarı kesilene kadar durmayacağız" mesajını verdi.

AB'DEN İRAN'A YÖNELİK ORTAK ADIM

Bessent'in açıklaması, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin tırmandığı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin sürdüğü bir dönemde geldi. Avrupa Birliği'nin bu karara katılımı, İran'a yönelik uluslararası ekonomik baskının daha da genişleyeceğine işaret ediyor. ABD yönetimi, İran'ın nükleer faaliyetleri ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolüne karşı daha önce de benzer yaptırım kararları almıştı.

KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNE MESAJ

Bessent, İran'ın "küresel finans sistemini nükleer emelleri, silah programları ve terör vekilleri için kullanmaması" gerektiğini vurgulayarak, bu adımın sadece diplomatik değil, aynı zamanda operasyonel bir boyutu olduğuna dikkat çekti. Bakan, Avrupa müttefikleriyle birlikte hareket etmenin önemine de işaret etti.