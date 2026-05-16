İran savaşı yeniden mi başlıyor? Pentagon'da İran için yeni saldırı hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin temaslarını tamamlayıp Washington’a dönmesinin ardından gözler yeniden İran krizine çevrildi. Ateşkes sürecinin kırılganlığını koruduğu Ortadoğu’da, ABD ve İsrail’in yeni askeri hazırlıklar yaptığı iddiaları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Washington kulislerinden sızan bilgilere göre Trump’ın üst düzey güvenlik danışmanları, geçtiğimiz ay ilan edilen ateşkesin ardından askıya alınan operasyon seçeneklerini yeniden masaya yatırdı. Özellikle İran’ın füze altyapısı, yer altındaki askeri tesisleri ve nükleer faaliyetlerine yönelik yeni planların hazırlandığı belirtildi.

"2 GÜNDE YOK EDERİM"

Trump ise Fox News’e verdiği röportajda İran’a yönelik sert mesajlarını sürdürdü. ABD Başkanı, “İran’ın acı toleransını küçümsemiş olabilir misiniz?” sorusuna, “Hiçbir şeyi küçümsemedim. İstersem tüm köprülerini ve elektrik santrallerini iki gün içinde yok edebilirim” yanıtını verdi.

ABD ve İsrail basınında yer alan haberlerde, hafta sonundan itibaren yeni saldırı dalgalarının başlayabileceği öne sürüldü. İsrail ordusunun olası operasyonlara katılmak üzere yüksek alarma geçirildiği aktarıldı.

PENTAGON'DA HAZIRLIK BAŞLADI

ABD Savunma Bakanlığı’nın, daha önce durdurulan “Destansı Öfke Operasyonu”nu yeniden devreye sokmayı değerlendirdiği belirtildi. Bölgedeki Ortadoğulu kaynaklar, Amerikan ve İsrail güçlerinin yeni bir askeri harekât için yoğun hazırlık yürüttüğünü iddia etti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de Kongre’de yaptığı açıklamada İran’a yönelik askeri seçeneklerin masada olduğunu açıkça ifade etti. Olası operasyon planlarında İran’ın füze üsleri, enerji altyapısı ve stratejik askeri tesislerinin hedef alınabileceği konuşuluyor.

ABD yönetiminin değerlendirdiği en dikkat çekici senaryolardan biri ise özel operasyon birliklerinin İran’daki yer altı nükleer tesislerine yönelik doğrudan müdahalesi. İddialara göre aylardır bölgede konuşlandırılan özel birliklerin, İsfahan’daki zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek amacıyla kullanılabileceği belirtildi.

Ancak askeri uzmanlar, böyle bir operasyonun başarılı olabilmesi için binlerce destek askerine ihtiyaç duyulacağını ve bunun da Amerikan güçlerini İran ordusuyla doğrudan çatışma riskiyle karşı karşıya bırakacağını ifade etti.

BÖLGEYE ASKERİ YIĞINAK

Halihazırda Ortadoğu’da 50 binden fazla Amerikan askerinin bulunduğu ifade edilirken, Pentagon’un ateşkes dönemini bölgedeki savaş kapasitesini artırmak için kullandığı belirtildi.

İki uçak gemisi, çok sayıda savaş uçağı ve gelişmiş hava savunma sistemlerinin anlık müdahale için hazır tutulduğu aktarıldı. ABD Genelkurmay Başkanı Caine, yaptığı açıklamada “Emir verilmesi halinde İran’a karşı büyük çaplı operasyonlara yeniden başlamaya hazırız. İtidalimiz zayıflık olarak görülmemeli” ifadelerini kullandı.

Trump ise Çin ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada İran’a yönelik sert tutumunu ortaya koymuş ve “Ya anlaşma yapacaklar ya da tamamen yok olacaklar” demişti.

İRAN'DAN SERT KARŞILIK

Tahran yönetimi ise olası bir saldırıya karşı hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Son istihbarat raporlarında İran’ın Hürmüz Boğazı çevresindeki füze sahalarının önemli bölümünü yeniden aktif hale getirdiği ileri sürüldü.

Uzmanlara göre bu durum, ABD’nin bölgede hızlı ve kesin sonuç almasını zorlaştırabilecek en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Çünkü Hürmüz Boğazı dünya enerji ticareti açısından kritik önemde bulunuyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya gerekli cevabı vermeye hazırdır. Yanlış kararların sonuçlarını herkes gördü. Biz tüm seçeneklere hazırız” ifadelerini kullandı.

"BİR TEMİZLİK GEREKEBİLİR"

Krizin büyümesini istemeyen birçok ülke, Hürmüz Boğazı’nın açık kalması ve taraflar arasında yeni bir uzlaşı sağlanması için diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Ancak Trump, Çin dönüşünde Başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada İran’ın sunduğu son barış teklifini reddettiğini açıkladı. ABD Başkanı, “İlk cümlesini sevmediğim teklifi çöpe atarım” diyerek Tahran’a karşı sert tavrını sürdürdü.

Trump ayrıca, ateşkesin ardından “bir temizlik gerekebileceğini” söyleyerek yeni operasyon ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran konusunu görüştüğü belirtilen Trump, buna rağmen Çin’den Tahran’a baskı yapmasını istemediğini ifade etti. Çin ise İran’ın en büyük stratejik ortaklarından biri olmayı sürdürürken Hürmüz’den geçen enerji hattına büyük ölçüde bağımlı durumda.

Washington yönetimi açısından ise İran krizi giderek daha ağır bir siyasi maliyete dönüşüyor. Çünkü ABD’nin savaşın temel hedefi olarak duyurduğu “İran’ın nükleer programını durdurma” amacı henüz gerçekleşmiş değil.