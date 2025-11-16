İran nükleer tesislerinin durumunu açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin artık hiçbir nükleer tesisinde uranyum zenginleştirme faaliyeti yürütmediğini açıkladı. Erakçi, Associated Press (AP) muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, haziran ayında İsrail ve ABD tarafından İran’daki nükleer tesislere düzenlenen saldırıların etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, “İran’da gizli uranyum zenginleştirme yok. Şu anda hiçbir tesiste zenginleştirme yapılmıyor çünkü zenginleştirme tesislerimize saldırı düzenlendi.” dedi. Tüm nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetiminde olduğunu belirten Erakçi, İran'ın denetimlerden gizlenmiş herhangi bir faaliyeti bulunmadığını vurguladı.

“ZENGİNLEŞTİRME HAKKIMIZ TARTIŞILAMAZ”

ABD ve diğer ülkelerle yürütülen görüşmelerin yeniden başlaması için ne gerektiği sorulduğunda Erakçi, İran’ın mesajının net olduğunu söyledi:

“İran’ın nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma ve zenginleştirme hakkı tartışılamaz. Bu hakkımızı koruyor ve kullanıyoruz. Uluslararası toplumun, özellikle de ABD’nin bunu anlamasını bekliyoruz.”

ABD’nin taleplerini “aşırı” olarak nitelendiren Erakçi, Washington’ın yaklaşımının “eşit ve adil bir müzakere zeminine” uygun olmadığını ifade etti.

ABD’DEN YENİ SALDIRI TEHDİDİ

Haziranda İran’ın nükleer tesislerini bombalayan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Tahran’ın uranyum zenginleştirmeye yeniden başlaması halinde tesisleri yeniden hedef alabileceğini söylüyor.

Nisan ayında başlayan İran–ABD nükleer müzakere süreci, saldırıların ardından durdurulmuştu. Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen yeni girişimler ise ABD’nin İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ve füze programını kısıtlama talepleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.