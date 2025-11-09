ABD'nin Ukrayna'ya nasıl çöktüğünü madde madde anlatıp AKP'yi uyardı! "Kapitülasyon anlaşmasıdır"

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Ukrayna arasında imzalanan 'ekonomik ortaklık' anlaşmasının perde arkasını anlatarak, AKP hükümetini benzer bir anlaşmanın Türkiye için yaratacağı tehlikelere karşı uyardı. Yavuzyılmaz, bu anlaşmayı 'gizlenen adıyla bir kapitülasyon anlaşması' olarak nitelendirdi.

UKRAYNA'NIN STRATEJİK VARLIKLARI ABD'YE DEVREDİLİYOR

Yavuzyılmaz, konuşmasında ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri ve finansal yardımlar karşılığında ülkenin doğal kaynakları üzerinde nasıl bir hakimiyet kurduğunu detaylarıyla ortaya koydu. ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ve "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngören anlaşmayla Ukrayna'nın en stratejik varlıklarının önemli bir kısmının kontrolünün ABD'ye geçtiğini belirtti. Yavuzyılmaz'a göre bu tavizler arasında Ukrayna'nın nadir toprak elementlerinin, altın ve bakırının, lityum ve uranyumunun, petrol ve doğalgazının yanı sıra deniz hidrokarbon yataklarının da yüzde 50'sinin ABD'ye verilmesi yer alıyor.

YARGI DEVRE DIŞI, VERGİLER SIFIR: EGEMENLİK HAKLARI ASKIDA

Anlaşmanın en çarpıcı yanlarından birinin, Ukrayna'nın egemenlik haklarını ciddi şekilde kısıtlaması olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, anlaşmanın Ukrayna mevzuatının üzerinde olduğunu ve hükümet değişse bile Amerika'nın haklarına dokunulamayacağını belirtti. Yavuzyılmaz, "Bu anlaşmanın uygulanmasını iç hukuk hükümleri etkilemeyecek. Yani Ukrayna yargısı devre dışı" dedi. Ayrıca, anlaşma kapsamında ABD'li şirketler için vergi, resim, harç, gümrük ve stopaj gibi yükümlülüklerin kaldırıldığını, paranın dolara çevrilmesi ve yurt dışına transferinin de serbest bırakıldığını söyledi. Bu anlaşmanın adının 'ortaklık veya işbirliği' olarak sunulsa da, 'gizlenen adıyla bir kapitülasyon anlaşması' olduğunu savunan Yavuzyılmaz, anlaşmazlıkların çözümünde Ukrayna yargısı veya uluslararası tahkimin yetkili olmadığını, sadece karşılıklı istişare mekanizmasının öngörüldüğünü belirtti.

AKP'YE SERT UYARI: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ SATMAYIN

Deniz Yavuzyılmaz, konuşmasının devamında ABD eski Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği 'meşruiyetin' karşılığını isteyeceğini ve bu karşılığın Türkiye'nin nadir toprak elementleri olabileceğini iddia etti. AKP hükümetini sert bir dille uyaran Yavuzyılmaz, "Eğer Amerika'yla, Amerika'nın Ukrayna'yla yaptığı gibi bir ortaklık anlaşması yapacaksanız, Türkiye'nin geleceğini sattınız demektir" ifadelerini kullandı. Yakın bir gelecekte AKP'nin kamuoyunun karşısına "Amerika'yla ortaklık veya işbirliği anlaşması yaptık" diye çıkmasının an meselesi olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, "Uyarıyorum sizi, 'ortaklık işbirliği anlaşması' diye önümüze kapitülasyon anlaşmasını ambalajlayıp getirmeyin" dedi.