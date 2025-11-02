İngiltere'ye Filistin'i tanıma çağrısı!

Fas'ın sivil toplum kuruluşu olan Fas Filistin'i Destekleme Cephesi, Balfour Deklerasyonu'nun 108. yıl dönümü vesilesiyle İngiltere'ye yazılan açık mektubu paylaştı.

Mektupta, "Balfour Deklarasyonu, Filistin halkına karşı işlenmiş büyük bir siyasi ve ahlaki suçtur. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." ifadelerine yer verildi.

"ETNİK TEMİZLİK POLİTİKALARINA KAPI ARALADI"

İngiltere'nin bölgedeki politikaları eleştirilen mektupta, "Balfour Deklerasyonu ile başlayan trajedi bitmedi. Bu belge, 1948 Nekbe'sine ve sonrasında 1967 işgaline devam eden katliamlar ile etnik temizlik politikalarına kapı araladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi, mektupta İngiltere'ye Filistinli tanımanın yanı sıra "İsrail ordusuna yönelik tüm askeri ekipman ihracatı ve güvenlik işbirliğini derhal durdurması" isteğinde bulundu.