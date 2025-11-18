İngiltere mülteci reformu planını açıkladı

İngiltere hükümeti, Başbakan Keir Starmer’ın ön sözünü yazdığı 32 sayfalık bir reform paketiyle, ülkedeki sığınma sistemini değiştirecek önemli kararlar açıkladı. Yeni reform paketi, mülteci statüsüne erişimi zorlaştırmayı ve ailelerin zorla geri gönderilmesini kapsıyor.

İngiltere hükümeti, ülkenin sığınma sistemi üzerindeki baskıyı azaltma hedefiyle radikal değişiklikler içeren yeni bir mülteci reform paketini kamuoyuna duyurdu. Başbakan Keir Starmer’ın önsözünü yazdığı 32 sayfalık belgede, küresel çatışmalar ve artan göç hareketliliğinin sığınma sistemini ciddi baskı altına aldığı belirtildi.

Açıklanan yeni reform paketi, mülteci statüsüne erişimi zorlaştıran ve ailelerin zorla geri gönderilmesi gibi sert tedbirleri içeriyor.

STARMER'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Starmer, yaptığı değerlendirmede, dünyanın değiştiğini ve mevcut kuralların, kişilerin birden fazla güvenli ülkeyi geçtikten sonra botlarla Manş Denizi’ni aşmaya çalışacağı bir dönemi öngörmediğini kaydetti.

Starmer, İngiltere'nin mevcut sığınma rejiminin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha müsait olduğunu aktararak, yasa dışı göçü caydırmak için güçlü bir caydırıcılık yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

