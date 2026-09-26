İkinci el tank satın aldı: Deposundan külçe külçe altın çıktı

İngiltere'de askeri araç koleksiyoncusu Nick Mead, internetten takasla aldığı eski bir tankı atölyesinde bakıma aldı. Aracın yakıt deposunu söken restorasyon ekibi, mazot tankının içine gizlenmiş 1,2 milyon dolar değerinde beş külçe altın buldu.

Midlands bölgesindeki Helmdon köyünde Tanks-A-Lot adlı işletmeyi yöneten Mead, koleksiyonundaki zırhlı araç sayısını 150 adede ulaştırmıştı. İngiliz koleksiyoncu, Çin yapımı Type 69 model eski Irak tankını nakit para yerine askeri bir kamyon ve kundağı motorlu obüsle takas etti. Makinist Todd Chamberlain ile aracı söken Mead, depoda kaçak mühimmat bulunabileceği şüphesiyle açılış anını baştan sona kameraya kaydetti.

MAZOT DEPOSUNDAN SERVET ÇIKTI

Depo kapağını dikkatle açan ikili, ağırlığı yaklaşık 5 kilogram olan beş büyük külçe altın çıkardı. Dizel yakıtın içinde 25 yıldan uzun süre fark edilmeden kalan parçaların gerçek piyasa değerinin 1,2 milyon doları aştığı belirlendi. İngiliz bulvar basını ise tanktan çıkan külçelerin toplam değerinin 2 milyon sterlin seviyesine ulaşabileceğini yazdı.

"REHİNCİYE GÖTÜREMEZSİNİZ"

Yasal bir sorunla karşılaşmaktan çekinen Mead, buluntuları vakit kaybetmeden Northamptonshire Polisi ekiplerine tutanak karşılığında teslim etti. Kararının gerekçesini açıklayan Nick Mead, "Soru sorulmadan bir rehinciye beş külçe altın götüremezsiniz." ifadelerini kullandı. Emniyet yetkililerinin teslim ettiği resmi makbuzu alan İngiliz koleksiyoncu, belgeyi güvenceye almak için bir banka kasasına yerleştirdi.

KÖRFEZ SAVAŞINDA YAĞMALANDI İDDİASI

Külçelerin tanka nasıl girdiği araştırılırken, madenlerin Ağustos 1990 tarihindeki Kuveyt işgali sırasında saklandığı tezi öne sürüldü. Körfez Savaşı sonrasında Irak yönetimi Birleşmiş Milletler kontrolünde Kuveyt makamlarına 3 bin 216 adet külçe altını iade etmişti. İngiliz kuvvetlerince ele geçirilip ülkeye getirildiği düşünülen tanktaki gizli zulayı önceki araç sahipleri hiç fark etmedi.

ALTI YIL SONRA GELEN BÜYÜK PİŞMANLIK

Aradan geçen altı yıl boyunca hiçbir ödül veya bulucu payı alamayan koleksiyoncu, altınları devlete teslim ettiğine pişman oldu. Daily Mail gazetesine konuşan Nick Mead, çıkarıldığı madene kadar izi sürülebilecek bu altınların Kuveyt'ten çalındığını savundu. Sürecin sonunda eline tek bir kuruş dahi geçmediğini vurgulayan koleksiyoncu, resmi kurumların duyarsızlığına sert tepki gösterdi.