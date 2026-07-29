Gazze'de soykırım yürüten İsrail ordusunda 2 asker daha intihar etti

Gazze'de soykırım yürüten İsrail ordusunda bu hafta iki kadın askerin intihar etmesiyle birlikte, yılbaşından bu yana muvazzaf askerler arasında yaşanan intihar sayısı 16'ya çıktı.

MISIR SINIRINDAKİ ASKERİ ÜSTE İNTİHAR

Haaretz gazetesinin haberine göre, Mısır sınırında konuşlu "Bardelas" taburunda görevli bir kadın asker, bugün sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki bir askeri üste intihar etti. Üste yaralı halde bulunan asker, kaldırıldığı hastanede öldü.

GİZLİ GÖREVDEKİ İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Bir diğer olayda ise 26 Temmuz'da İsrail Askeri İstihbaratı'na mensup ve gizli bir görevde bulunan başka bir kadın asker, ülkenin orta kesimindeki Ramat Hasharon kenti yakınlarındaki "Glilot" üssünde intihar etti. İsrail ordusu, her iki olayla ilgili olarak askeri polis tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

PEŞ PEŞE İNTİHARLAR

Haaretz'in derlediği verilere göre, bu iki ölümle birlikte yılbaşından bu yana muvazzaf görevdeyken intihar eden İsrail askerlerinin sayısı 16'ya ulaştı. Bunlar arasında Gazze'deki savaşa katılan muvazzaf veya yedek askerlerden en az dokuzunun görevde olmadıkları sırada hayatlarına son verdiği ifade edildi. Gazetenin daha önce yayımladığı bir rapora göre, 2025 yılında görev başındayken 22 asker intihar etmişti; bu, İsrail ordusunda son 15 yılda kaydedilen en yüksek yıllık intihar oranı olarak kayıtlara geçmişti.

PSİKOLOJİK TRAVMA VURGUSU

İsrail basınında son aylarda yer alan haberlerde, askerler arasındaki intihar vakalarındaki artışın, Gazze'deki soykırım kapsamındaki saldırıların yol açtığı psikolojik travmalarla bağlantılı olduğu vurgulanıyor. Yetkililer, askerlerin ruh sağlığına yönelik destek hizmetlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.