İHA saldırısı yüzünden birçok şehirde uçuşlar iptal edildi

Ukrayna'nın Rusya'ya İHA'larla saldırması sonucu, hava sahasında duyulan güvenlik endişesinden dolayı birçok şehirde uçuşlar askıya alındı.

Ukrayna, Rusya’yı insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Moskova’ya yönelen bir İHA'nın düşürüldüğünü söyledi.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı'nın (Rosaviatsia) yaptığı açıklamaya göre ise, hava sahasının güvenliğine ilişkin duyular endişelerden dolayı Moskova’nın doğusunda ve güneydoğusunda bulunan İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk şehirlerindeki havaalanlarındaki uçuşların durduruldu.

St. Petersburg’daki havaalanı sorumluları da yaptığı açıklamada onlarca uçuşun ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

32 İHA'NIN İMHA EDİLDİĞİ DUYURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 3 saatte ülkenin çeşitli bölgelerinde 32 İHA’nın imha edildiği kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

