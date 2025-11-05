Huzurevinde yangın paniği! 10 kişi can verdi

Yayınlanma:
Bosna Hersek’in Tuzla şehrindeki bir huzurevinde yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı.

Bosna Hersek’in Tuzla şehrinde bulunan bir huzurevinde yangın paniği yaşandı. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde huzurevinde çıkan yangın birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu. Yangının nedeni henüz bilinmezken alevler, kısa süre içinde binayı kapladı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Korkunç olay ile ilgili açıklama yapan yetkililer, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Bosna Hersekli yetkililer, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.




Kaynak:DHA

